Пьяный житель Алексинского района утонул, переходя реку по бревну

В воскресенье, 8 апреля, рядом с деревней Верхнее Ламоново Алексинского района произошёл несчастный случай.

По предварительной информации, двое местных жителей распивали спиртные напитки, затем один из них отправился домой. Мост был подтоплен, и 54-летний мужчина решил перейти речку по переброшенному с одного берега на другой бревну, но сорвался и упал в воду на глазах у своего знакомого.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, течение в этом месте достаточно сильное, а вода очень мутная вода, поэтому тело до сих пор не найдено. По факту происшествия проводится доследственная проверка.