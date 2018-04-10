новости
новости
Регистрация
Пьяный житель Алексинского района утонул, переходя реку по бревну

Пьяный житель Алексинского района утонул, переходя реку по бревну

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В воскресенье, 8 апреля, рядом с деревней Верхнее Ламоново Алексинского района произошёл несчастный случай.

По предварительной информации, двое местных жителей распивали спиртные напитки, затем один из них отправился домой. Мост был подтоплен, и 54-летний мужчина решил перейти речку по переброшенному с одного берега на другой бревну, но сорвался и упал в воду на глазах у своего знакомого.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, течение в этом месте достаточно сильное, а вода очень мутная вода, поэтому тело до сих пор не найдено. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областиутонул в рекепьяный упал в водусорвался в рекудоследственная проверка
Место
Тульская областьАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские кикбоксеры завоевали четыре медали на Чемпионате России
Тульские кикбоксеры завоевали четыре медали на Чемпионате России
Тульские следователи проводят конкурс детских рисунков ко Дню Победы
Тульские следователи проводят конкурс детских рисунков ко Дню Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.