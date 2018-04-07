"Арсенал" вырвал победу у "Уфы": 2:1

Фото ПФК "Арсенал"

7 апреля тульский "Арсенал" сыграл дома против клуба из Уфы. Текстовая трансляция валидольного матча от Myslo!

Матч окончен. Все!!! ПОБЕДА - 2:1!!!!!! Ура "Арсеналу", ура Горбатенко!!!!

90+' Невероятно напряженная последняя минута матча, когда "Уфа", казалось, вот-вот дожмет, но...

90+' Последняя замена Божовича: Расич меняет Ткачева.

90+' Ткачев по левому флангу выходит под углом на ворота, но вместо удара выполняет сильный прострел, который никто из партнеров не имеет возможности замкнуть.

90' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча. Ухх, выстоять!!!!!!

89' И последнюю замену делает Семак: вместо Салатича выходит Карп.

89' Замена у "Арсенала": Шевченко появляется на поле вместо Комбарова.

89' Убегает Дзюба по левому флангу в контратаку, входит в штрафную, но там ему не дают возможность ни пробить, ни отдать на набегавшего Горбатенко.

85' Альварес и Александров уверенно обороняются на своём фланге. Впереди очень напряжённая концовка.

83' Комбаров умело подставляется и зарабатывает хороший штрафной для "Арсенала". Берхамов крутит мяч на ближнюю штангу, но там никого из оружейников.

80' Замена у "Уфы": Йокич уходит, на поле появляется Сейдахмет.

79' Не получается сегодня у Хагуша в атаке: сейчас Анри изо всех сил рвался в атаку по флангу, но заигрался и не заметил, что поле закончилось. Даже пришлось эффектно напрыгнуть на рекламный щит, чтобы остановиться. Увлекся!

78' Угловой: Сунзу первый на мяче, но бьет выше перекладины ворот.

75' Наконец-то Александров появляется на поле.

74' Замена у "Арсенала": похоже, вынужденная. Поле покидает Эванс Кангва. Вместо него выйдет Михаил Александров.

72' Отличная комбинация получилась у арсенальцев: Хагуш отдал в район линии штрафной площади на Комбарова, а тот перевел мяч на набегавшего Горбатенко. Игорь сходу сильно пробил из-за пределов штрафной в "девятку": четко и красиво! Ура герою сегодняшнего матча!

72' ГОООЛ!!! Дубль Горбатенко - 2:1!!!

69' Подача со штрафного привела к очень опасному моменту у ворот "Арсенала": Левашов не успел выбить мяч на выходе, а только что вышедший на замену Слай пробил в считанных сантиметрах от дальней штанги. Буквально простил Игбун сейчас наших оружейников.

67' Первая замена в игре: вместо Ивана Облякова на поле появляется Сильвестр Игбун!

64' Сразу после этого неудачного удара Хагуша, Анри оказался на газоне. Судья не увидел в этом эпизоде ничего особенного. Анри зол на себя, а вымещает на сопернике: эмоции, эмоции!

64' Хагуш, ну что с тобой сегодня?! Шикарная позиция Анри прямо у ворот "Уфы", и не сумел наш футболист переиграть голкипера гостей... Проклятье какое-то.

63' Очередная желтая карточка: Йокич придержал Комбарова и сорвал перспективную атаку "Арсенала".

62' Угловой у ворот Левашова: Обляков навешивает, но наши защитники на мяче первыми - выносят его подальше от ворот, на Кангву, который уже был готов убежать в быструю контратаку, но снова оказался на газоне - не щадят его уфимцы...

59' Все в порядке с Кнгвой, готов продолжать игру.

56' Салатич грубо сыграл против Кангвы - прямой ногой въехал в ногу нашему нападающему - и тут же за это поплатился предупреждением. Эванс на газоне, ему требуется помощь медиков... Вообще за такое и красную можно было бы дать. Трибуны, по всей видимости, тоже придерживаются такого мнения...

56' Йокич, владея мячом на чужой половине поля, стремился отдать пас на ход Стоцкому, но ошибся, и мяч оказался в руках у Левашова.

53' Неплохо начали оружейники второй тайм и постоянно идут в атаку. Дзюба сейчас искал передачей Кангву, но защитники и тут бдят.

51' Дзюба принимает мяч в центре штрафной, но снова его опекают несколько соперников и не позволяют развернуться и пробить.

49' Хорошая атака "Арсенала" через центр! Комбаров отдал направо Ткачеву, а тот, прострелив в центр штрафной, нашел пасом Кангву. Эванс в одно касание попытался переправить мяч в дальний угол ворот, но не хватило точности нашему шустрому нападающему.

47' Первыми атаками в тайме отметилась «Уфа», размяв Левашова на выходе, а затем упустив игровой снаряд за лицевую линию.

46' Главные тренеры обошлись без замен в перерыве. Продолжаем в том же составе!

46' Свисток на второй тайм! Давай, "Арсенал"! Вперееееед!!!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Анри Хагуш, защитник ПФК «Арсенал»:

- Хорошо, что сразу забили, появилась уверенность. Потом, правда, пропустили ненужный гол… Во втором тайме надо активнее играть на атаку, выигрывать единоборства. Думаю, это принесет нужный результат.

Алексей Никитин, защитник ПФК «Уфа»:

- После быстрого гола «Арсенала» ничего в нас не «сломалось», нормально отреагировали, пошли вперед и отыгрались. Наверное, надо было быть еще активнее и забивать второй, но мы не смогли поддержать этот высокий темп. Во второй половине тайма «Арсенал» взял мяч под свой контроль.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Галерея показать все фотографии 10

Перерыв. Результативная ничья на табло — 1:1 — после первого тайма. Быстрый, наглый гол туляков, а 15 минут спустя мяч оказался уже в воротах Левашова. Надеемся на активный второй тайм в исполнении «Арсенала»!

45' Арбитр не стал ничего добавлять к основному времени первого тайма, так что уходим на перерыв.

44' Опасный штрафной у ворот «Арсенала»: Живоглядов сам «подставился» под Горбатенко. К счастью, стандарт ни к чему не привел.

43' Эх, Хагуш, Хагуш… Находясь в практически идеальной позиции для удара, никем не прикрытый, запустил мяч высоко над перекладиной…

40' Максим Беляев сейчас как-то перестарался: прыгнул за мячом с высоко поднятой ногой и «зацепил» Пауревича. Желтая карточка!

39' Комбаров, технично обойдя защитников «Уфы», направляет мяч на Дзюбу, а тот падает после контакта с соперником. Трибуны замерли — неужели пенальти?! Но арбитр не обнаружил оснований для этого…

35' Альварес сильно навесил на дальний край штрафной площади «Уфы», где Хагуш головой сбросил мяч в район 11-метровой отметки. Оттуда Комбаров пробил в дальний угол ворот, но не хватило буквально метра, чтобы мяч попал в створ. Эх, обидно!

34' Горбатенко сыграл короткий пас на Дзюбу, но и тут мяч отлетает от Артёма в сторону. Альварес мог тут же накрыть соперника, но в итоге чуть не убежал на наши ворота Стоцкий.

32' Первый корнер в исполнении туляков. Подача пошла на Сунзу, а первым на подборе успел Берхамов, но многовато ошибок в передачах у Кантемира на первых минутах.

31' Очередь уфимцев идти в атаку. Хорошо в обороне отрабатывает Кангва.

28' Кангва набросил мяч в штрафную, где паса ждал Дзюба. Артему чуть-чуть не хватило, чтобы нанести акцентированный удар по воротам: мяч полетел выше перекладины.

27' Дважды Анри Хагуш в течении нескольких секунд теряет мяч у своих ворот. Всё спасает подкат Горбатенко и фол на Комбарове.

25' Удалось «Арсеналу» отодвинуть игру от своих ворот. На этот раз мяч даже дошел до Дзюбы в штрафной «Уфы»! Но, правда, отлично сработали защитники гостей, ничего не скажешь.

23' Классное взаимодействие Альвареса и Ткачёва завершилось подбором и дальним ударом слёту в исполнении Горбатенко. Мимо дальнего угла.

19' Пауревич грузит с фланга в штрафную, но дальнюю штангу не успевает замкнуть Живоглядов. О-оу, что-то «Арсенал» рано расслабился…

18' Продолжают гости идти вперёд большими силами, а канониры большими силами обороняются.

16' Навес с фланга, Левашов на выходе сыграл руками, но не сумел вынести мяч подальше от штрафной. Мяч подобрал Стоцкий. Удар — попадает в защитника, отскок! И снова Стоцкий — на этот раз точно в цель… 1:1.

16' Гол! «Уфа» сравнивает счет.

10' И еще один весьма опасный момент: второй стандарт уфимцев, и во второй раз блестяще играет наш голкипер. После подачи удар головой из штрафной наносит Неделчяру, а Левашов легко ловит мяч в руки, не давая «Уфе» никаких шансов забить в этой ситуации.

8' Штрафной у ворот Левашова. Обляков перекинул стенку из арсенальцев, пробив в ближний угол ворот. Но Левашов оказался готов к такому удару: хотя и был небольшой отскок от газона, Михаил зафиксировал мяч в руках.

6' Метрах в 30-и от ворот гостей был назначен стандарт. Ткачев наносит прямой удар, направляя мяч низом, но тот до ворот не долетает.

5' Первая желтая карточка в игре: Сысуев грубо пошел на Сунзу, ударив того по ногам. Отметим, кстати, действия нашего защитника: он сейчас отлично сыграл в отборе, не подпустив соперника к воротам Левашова.

2' Гости начали бодро, но мы бодрее!!! Кангва виртуозно обыграл защитников «Уфы», отдал пас на Горбатенко, а тот перебросил вратаря и забил! «МО-ЛО-ДЕЦ», — скандируют трибуны!!!

2' ГООООЛ!!! 1:0 — «Арсенал» ведет!

1' Гости начали бодренько. Первая же атака уфимцев могла завершиться ударом, но Стоцкий попал в Сунзу.

0' Стартовый свисток. Вперед, за Тулу!

0' Команды уже появились на поле. Вот-вот начинаем!

0' Стартовые составы:

0' Формы команд на матч. Оружейники сыграют в красной, уфимцы — в белой:

0' Блиц-интервью с главными тренерами.

Миодраг Божович, ПФК «Арсенал»:

- Встреча с соседями по турнирной таблице всегда важна. Кто сегодня выиграет, у того и будут отличные шансы на итоговое шестое место. Хотя впереди ещё пять туров. Из перестановок по сравнению с прошлой игрой: у нас травмирован Чаушич, его поменяет Горбатенко; вместо Новосельцева сегодня сыграет Хагуш. Назвал бы эти перестановки вынужденными.

Сергей Семак, ПФК «Уфа»:

- Сложно о каждой игре рассказать «на бумаге», на деле она всегда идёт по-другому. Всегда. Важно, что мы показываем сейчас хороший футбол, забиваем голы. Именно на такой футбол мы сегодня и рассчитываем.

0' Антураж игры в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Так случилось, что сегодняшняя игра — это игра принципиальных соперников. И «Арсенал», и «Уфа» сейчас претендуют на 6 строчку турнирной таблицы, которая при определенных раскладах даст право на участие в еврокубках. Так что сегодня мы ждем просто нереальной самоотдачи от каждого футболиста, особенно от тех, что сыграют в красном ;)! Кстати, отметим, что обе команды в весенней части чемпионата показывают одинаковые результаты: две победы, ничья и поражение. Причем последние произошли синхронно, в прошлые выходные: «Арсенал» проиграл «Динамо», а «Уфа» не устояла против «Зенита».

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! В первые по-настоящему весенние выходные в Туле нас ждет праздник футбола: на домашнем стадионе канониры принимают гостей из Уфы.