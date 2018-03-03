В Ясной Поляне прошла лыжная гонка

Фото Myslo.

Несмотря на погоду, третий день весны гости Ясной Поляны встретили на лыжах.

На импровизированной сцене участникам и болельщикам помогали согреться тульские музыкальные исполнители, также весь день на территории музея-усадьбы работала полевая кухня.

Перед стартом соревнований выступили организаторы «Яснополянской лыжни»: Владимир и Екатерина Толстые, Олег Федосов, Гриценко Владимир, директор музея-заповедника «Куликово поле».

Олег Леушев, главный судья соревнований:

Олег Леушев - «Яснополянская лыжня» проходит уже четвертый год. Когда-то мы мечтали с Владимиром Ильичом Толстым провести такое мероприятие, но у нас ничего не получилось. А вот с Екатериной Александровной Толстой получилось, больше сошлись с ней (смеется, - прим.авт.). В декабре 2017 года опасались, что к лыжне не будет снега. Но в итоге всё хорошо! Мы создали такие соревнования, в которых могут участвовать не только профессионалы и любители, но и маленькие дети, им ведь тоже хочется! С каждым годом детей участвует всё больше и больше, потому что мы делаем так, чтобы соревнования были для всех. К сожалению, в этом году меньше участников, ведь не каждый поедет при -15 градусах на лыжах.

Самыми юными участниками лыжни стали девочки и мальчики младше 6 лет (в сопровождении взрослых), которые смело во все стороны размахивали лыжными палками и проворно двигали ногами на дистанции в 500 метров.

На соревнования большим составом приехал клуб «Беговел Тула». Все малыши-участники были в ярко-оранжевых шапках с заячьими ушами и самому младшему спортсмену — всего 1,5 года!

Участников старше 7 лет ждала дистанция посерьезней — 6 км.

За суперприз поборолись все желающие старше 18 лет. Им подготовили самые длинные трассы: женщины — 18 км, мужчины — 30 км.

Маршрут проходил через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, также участники проезжали мимо Дома Толстого.

Всего в соревнованиях приняли участие около 300 желающих.

Участники соревнований поделились с Myslo своими впечатлениями.

Виталий Селищев:

- На «Яснополянской лыжне» я впервые. Хорошая организация, ощущения положительные: свежий воздух, Ясная Поляна... Радует, что это мероприятие условно агитирует на спорт и здоровый образ жизни.

Юля и Егор Минаковы:

- Мы участвуем уже второй год. Егору очень нравится, он еще особо не понимает, в чем суть, но все равно ходит с удовольствием. А если отметить плюсы такого мероприятия, то это, конечно, свежий воздух, спорт и общение.

Арина Степанова:

- Я участвую третий раз. Вообще, меня папа заставил (смеется, - прим.авт.), он меня и поставил на лыжи в три года. Сегодня надо бежать 6 км, я немного волнуюсь, к тому же еще и холодно. Но я все равно готова.

Татьяна Хромова, старший тренер клуба «Беговел Тула»:

- Сегодня я участник соревнований и сопровождающая своих маленьких подопечных. Мы участвуем каждый год, начиная с самой первой «лыжни». Нам очень нравится, дети всегда в восторге. Родители вспоминают с теплотой эти соревнования, потому что они домашние, уютные, нет суеты, как обычно бывает. Тем более здесь есть возможность поучаствовать малышам, конечно, перед этим мы их тренируем и готовим.

На финише каждый маленький спортсмен получил медали и сладкие призы. Спортсмены, занявшие призовые места во взрослой категории тоже получили свои заслуженные награды.

Текст Марии Аверкиной.