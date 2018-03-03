К Международному женскому дню тульские автомобилисты устроят флешмоб

Фото из архива Myslo.

Он пройдет 6 марта на парковке ТРЦ «Макси».

В соцсетях тульских автомобилистов приглашают присоединиться к флешмобу, приуроченному к Международному женскому дню.

- Не оставайтесь в стороне! Давайте общими усилиями поздравим наших замечательных жительниц города-героя с праздником! — говорится в сообщении.