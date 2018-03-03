Фото из архива Myslo.
К Международному женскому дню тульские автомобилисты устроят флешмоб
Он пройдет 6 марта на парковке ТРЦ «Макси».
В соцсетях тульских автомобилистов приглашают присоединиться к флешмобу, приуроченному к Международному женскому дню.
- Не оставайтесь в стороне! Давайте общими усилиями поздравим наших замечательных жительниц города-героя с праздником! — говорится в сообщении.
Организаторы акции просят участников захватить с собой фонарики (можно использовать и мобильные телефоны) и хорошее настроение.
Флешмоб пройдет 6 марта в 20.00 на парковке ТРЦ «Макси» блок «Е».
Напомним, таким образом представительниц прекрасной половины человечества тульские автомобилисты поздравили и в прошлом году.
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