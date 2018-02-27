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Игроки «Арсенала» за один день забили пять мячей на сборах в Турции
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Игроки «Арсенала» за один день забили пять мячей на сборах в Турции

Канониры с минимальным перевесом уступили казахам и выиграли у белорусов.

Тульский «Арсенал» провёл завершающие матчи на сборах в турецком Белеке. За один день наши футболисты встретились сразу с двумя клубами – казахстанским «Окжетпесом» и белорусским «БАТЭ».

Игра с казахами стартовала в 11.00. На 26-й минуте соперники забили первый мяч в ворота туляков. На пятой минуте второго тайма Федерико Расич воспользовался ошибкой вратаря казахов и сравнял счёт, но уже спустя 18 минут «Окжетпес» пробил с штрафной и вырвался вперёд. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

А вот вечерняя игра с борисовским «БАТЭ» получилась зрелищной и насыщенной. Белорусы забили «Арсеналу» уже на второй минуте встречи – нападающий «БАТЭ» принял пас от полузащитника Филиповича и головой отправил мяч в сетку ворот канониров.

На 27-й минуте Альварес допустил грубый фол и получил жёлтую карточку. Спустя три минуты отличную комбинацию разыграли Горбатенко, Дзюба и Кангва. Результат – 1:1. Спустя 15 минут Эванс Кангва закрепил успех дублем.

На 53-й минуте полузащитник «БАТЭ» Филипович грубо помешал Эвансу сделать хет-трик и поплатился жёлтой карточкой. Зато спустя 7 минут первый гол за «Арсенал» забил Артём Дзюба – 3:1! На 63-й минуте новичок Хабиб Майга передал мяч Ткачёву, а Сергей головой отправил его в ворота соперника.

Через восемь минут белорусы дали понять, что сдаваться не намерены. Финский футболист Яссе Туоминен, вышедший на поле во втором тайме, точным ударом сократил разрыв – 4:2. Спустя минуту жёлтую карточку получил Горан Чаушич.

За две минуты до конца игры «БАТЭ» удалось забить тулякам ещё один гол. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Арсенала». Напоминаем, следующую игру туляки проведут на своём поле – 4 марта для «Арсенала» стартует новый сезон Премьер-лиги, а первым их соперником станет грозненский «Ахмат».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +4
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