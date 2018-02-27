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В Туле пройдёт детский фестиваль «Хрустальные капельки»

В Туле пройдёт детский фестиваль «Хрустальные капельки»

В конкурсе примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями.

В пятницу, 2 марта, в Учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации тульского «Объединения центов развития искусства, народной культуры и туризма» при поддержке регионального минкульта пройдёт областной фестиваль-конкурс «Хрустальные капельки».

В рамках конкурсной программы выступят конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья – воспитанники детских школ искусств Тульской области. Всего заявлено 48 участников, представляющих 18 образовательных учреждений.

Конкурсанты будут выступать в четырёх номинациях: инструментальное, вокальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово. Оценивать номера будут ведущие специалисты областных учреждений культуры и искусства.

Мероприятие пройдёт в «Детской школе искусств № 4, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 1. Начало – в 12.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +3
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