В Туле пройдёт детский фестиваль «Хрустальные капельки»
В конкурсе примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями.
В пятницу, 2 марта, в Учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации тульского «Объединения центов развития искусства, народной культуры и туризма» при поддержке регионального минкульта пройдёт областной фестиваль-конкурс «Хрустальные капельки».
В рамках конкурсной программы выступят конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья – воспитанники детских школ искусств Тульской области. Всего заявлено 48 участников, представляющих 18 образовательных учреждений.
Конкурсанты будут выступать в четырёх номинациях: инструментальное, вокальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово. Оценивать номера будут ведущие специалисты областных учреждений культуры и искусства.
Мероприятие пройдёт в «Детской школе искусств № 4, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 1. Начало – в 12.00.