Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Матч «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги.
Напомним, первый матч нового сезона Премьер-Лиги с участием тульского «Арсенала» состоится уже в ближайшее воскресенье – у себя дома туляки примут грозненский клуб «Ахмат». Игра начнётся в 19.00.
Встречу канониров с гостями рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, который четырежды обслуживал матчи с участием тульского клуба. Последняя встреча состоялась 1 декабря прошлого года во время игры со «Спартаком».
Ассистировать Безбородову будут Максим Гаврилин из Владимира и Валерий Данченко из Уфы. Резервная судебная бригада – москвичи Алексей Матюнин и Алексей Спирин.
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