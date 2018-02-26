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Матч «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги.

Напомним, первый матч нового сезона Премьер-Лиги с участием тульского «Арсенала» состоится уже в ближайшее воскресенье – у себя дома туляки примут грозненский клуб «Ахмат». Игра начнётся в 19.00.

Встречу канониров с гостями рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, который четырежды обслуживал матчи с участием тульского клуба. Последняя встреча состоялась 1 декабря прошлого года во время игры со «Спартаком».

Ассистировать Безбородову будут Максим Гаврилин из Владимира и Валерий Данченко из Уфы. Резервная судебная бригада – москвичи Алексей Матюнин и Алексей Спирин.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +5
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