новости
новости
Регистрация
Попарившись в бане, туляки украли из комнаты отдыха телевизор

Попарившись в бане, туляки украли из комнаты отдыха телевизор

Молодые люди выбрались из помещения через окно и скрылись, но позже были задержаны полицейскими.

Тульские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже телевизора. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, молодые люди решили украсть технику во время отдыха в одном из банных комплексов Пролетарского района.

Воспользовавшись тем, что в помещении они находились одни, подозреваемые через окно вынесли на улицу телевизор, затем выбрались наружу сами и скрылись.

Получив сообщение о краже, полицейские приняли меры для установления личностей и местонахождения подозреваемых. 26-летние местные жители задержаны, у них обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +10
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражакража телевизора из баниполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей
Тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей
Игроки «Арсенала» за один день забили пять мячей на сборах в Турции
Игроки «Арсенала» за один день забили пять мячей на сборах в Турции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.