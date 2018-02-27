Попарившись в бане, туляки украли из комнаты отдыха телевизор

Молодые люди выбрались из помещения через окно и скрылись, но позже были задержаны полицейскими.

Тульские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже телевизора. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, молодые люди решили украсть технику во время отдыха в одном из банных комплексов Пролетарского района.

Воспользовавшись тем, что в помещении они находились одни, подозреваемые через окно вынесли на улицу телевизор, затем выбрались наружу сами и скрылись.

Получив сообщение о краже, полицейские приняли меры для установления личностей и местонахождения подозреваемых. 26-летние местные жители задержаны, у них обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».