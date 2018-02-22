В Туле пройдут соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья»

К участию приглашаются молодые семьи, проживающие в оружейной столице.

4 марта в 13.00 в Туле на базе МБУ СШ «Металлург» состоятся городские спортивные семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья».

Мероприятие проводит муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Спектр» для формирования активной социальной позиции молодых семей в современных условиях, развития и укрепления семейных ценностей и традиций в молодёжной среде, а также пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха.

К участию приглашаются молодые семьи в составе трех человек, проживающие в Туле.

Возраст родителей — до 35 лет, детей — 7-10 лет.

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку не позднее 26 февраля по адресу: Тула, ул. Обручева, 1/6, тел. 35-83-16 или на электронную почту mc-spektr@tularegion.org.