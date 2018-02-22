Туляков приглашают на военную службу по контракту

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проводится набор граждан на военную службу по контракту в войсковые части Тульской области и других регионов РФ.

Военная служба по контракту гарантирует:

достойное и своевременное денежное содержание (от 20 тысяч рублей),

жилищное обеспечение (квартира за счет государства),

обеспечение вещевым имуществом,

получение бесплатного образования следующего уровня,

гарантии социального, страхового, медицинского и пенсионного обеспечения,

служба в любом регионе Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: ул. Коминтерна, 28 (кабинет 335), тел.: 8 (4872) 56-19-90, 8 (920) 770-90-80.