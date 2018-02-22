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Туляков приглашают на военную службу по контракту

Туляков приглашают на военную службу по контракту

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проводится набор граждан на военную службу по контракту в войсковые части Тульской области и других регионов РФ.

Военная служба по контракту гарантирует:

  • достойное и своевременное денежное содержание (от 20 тысяч рублей),
  • жилищное обеспечение (квартира за счет государства),
  • обеспечение вещевым имуществом,
  • получение бесплатного образования следующего уровня,
  • гарантии социального, страхового, медицинского и пенсионного обеспечения,
  • служба в любом регионе Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: ул. Коминтерна, 28 (кабинет 335), тел.: 8 (4872) 56-19-90, 8 (920) 770-90-80.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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