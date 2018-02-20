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Полузащитника «Арсенала» перевели в дублирующий состав

Полузащитника «Арсенала» перевели в дублирующий состав

Речь идет об Илье Максимове.

По решению тренерского штаба полузащитник «Арсенала» Илья Максимов переведен в дублирующий состав оружейников. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал такое решение.

– Максимов по решению тренерского штаба переведен в молодежную команду в связи с утратой спортивной формы, — заявил Балашов. — Безусловно, Илья — очень ценный и важный игрок для нас. Мы очень рассчитываем на его возвращение в первую команду после того, как наберет кондиции.

В текущем сезоне Максим провел за тульскую команду 10 игр и забил один гол.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 0
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