Полузащитника «Арсенала» перевели в дублирующий состав

По решению тренерского штаба полузащитник «Арсенала» Илья Максимов переведен в дублирующий состав оружейников. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал такое решение.

– Максимов по решению тренерского штаба переведен в молодежную команду в связи с утратой спортивной формы, — заявил Балашов. — Безусловно, Илья — очень ценный и важный игрок для нас. Мы очень рассчитываем на его возвращение в первую команду после того, как наберет кондиции.

В текущем сезоне Максим провел за тульскую команду 10 игр и забил один гол.