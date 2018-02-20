Мошенники от имени Роспотребнадзора за деньги проводят проверки в тульских фирмах

За оказанные услуги выдают фиктивный Сертификат соответствия, на котором указан бесплатный нерабочий телефон горячей линии для предпринимателей.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что в последнее время участились случаи мошенничества.

Индивидуальным предпринимателям, директорам фирм звонят якобы из Службы защиты прав потребителей и предупреждают, что к ним с проверкой придут сотрудники Роспотребнадзора.

– В целях мнимой заботы о предпринимателях перед проверкой предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя» в соответствии с требованиями законодательства и настойчиво, в некоторых случаях, угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги, — рассказали в ведомстве.

За оказанные платные услуги выдают фиктивный Сертификат соответствия, на котором указан бесплатный нерабочий телефон горячей линии для предпринимателей, оставляют визитки без фамилии и адреса организации.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание предпринимателей:

– Мы не занимаемся предоставлением платных услуг, распространением и продажей печатных изданий. Вся нормативно-правовая документация для «Уголка потребителя» есть в свободном и бесплатном доступе в сети Интернет, а также в книжных магазинах по разумной цене. Напоминаем, что с 2016 года введен трехлетний мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса.

Общественные организации по защите прав потребителей не уполномочены на проведение проверок, не имеют права использовать гербовую символику на своих документах.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает предпринимателей, директоров фирм и организаций быть предельно внимательными и осторожными! Проверяйте информацию прежде, чем заплатить деньги!

О любых подобных ситуациях сообщайте по телефону горячей линии «Противодействие коррупции» 37-70-03.