Тульский «Арсенал» обыграл на сборах «Торпедо-БелАЗ»

Фото пресс-службы «Арсенала».

В турецком Белеке завершился первый матч «Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Тульская команда обыграла соперника со счетом 1:0. Единственный гол забил Федерико Расич с пенальти. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Александр Денисов, капитан «Арсенала», прокомментировал поединок:

- Напряженный матч. Были жесткие стыки, но мы владели инициативой. Увы, забили всего один гол, но имели еще хорошие моменты. Высокие нагрузки на сборах — это нормально. Где мы получаем лучшую нагрузку — это игра. Надеюсь, что сегодня мы хорошо набегались. Впереди несколько дней выходных. Сегодня важно было показать свои лучшие качества. Всегда хочется побеждать, хотя многие говорят, что результат не главное.

«Арсенал»: Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Сунзу (Буранов, 68), Александров, Берхамов, Максимов, Аджоев, Шевченко, Расич.

«Торпедо-БелАЗ»: Коновалов (Абрамович, 60), Аффи, Концевой, Евсеенко, Калугин, Сидор (Шаповал, 68), Козачек, Милович, Краснов, два игрока на просмотре.

Гол: Расич (36, с пенальти)

На 27-й минуте Максимов не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Евсеенко (8), Денисов (27).

Второй матч между этими командами стартовал в 17.00.