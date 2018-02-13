В Щёкино прошел областной чемпионат по чир-спорту

По итогам соревнований была сформирована сборная для участия в чемпионате России.

В Щёкино в прошедшие выходные прошли сразу три серьезных соревнования: открытый чемпионат и первенство Тульской области по чир-спорту (чирлидингу), первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Восток» по чир-спорту, а также открытый чемпионат и первенство региона по спортивной хореографии «Мажор» (спортивные мажоретки, батон-твирлинг, роуп-скиппинг, drum corp).

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Тулу представляли команды «Астра» (тренер Елена Брежнева), Grand Prix (тренер Татьяна Баринова) — отделение чир-спорта СШ «Восток», «Ремикс» (Ольга Чекмазова), «Визит» (Наталья Хлебникова), «Арабеск» и «Колибри» (Татьяна Кузнецова). Из Советска приехал коллектив «Юная грация» (тренеры Ирина и Валентина Вавины), а от Москвы участвовала команда «Модерн» (Надежда Гришняя).

О развитии чир-спорта в Тульской области рассказала Елена Брежнева, председатель Тульского регионального отделения ФСХР:

Елена Брежнева – Развитие чир-спорта (чирлидинга) приобрело массовый характер в России ещё в феврале 2007 года — тогда чирлидинг был признан видом спорта, а в апреле 2015 г. был официально аккредитован Союз чир-спорта и чирлидинга России. В Туле с 2012 года чир-спорт и чирлидинг развивался сначала спортивной Федерацией чирлидинга Тульской области на базах эстрадного балета «Ремикс» под руководством О. Чекмазовой и «СШ «Восток» под руководством И. Оськина . С 2012 года сборная команда Тульской области регулярно является участником всероссийских и международных соревнований по чирлидингу и чир-спорту.

С 2017 года в Тульской области была создана региональная физкультурно-спортивная детско-юношеская общественная организация Федерация чир-спорта. Президентом и вице-президентом данной федерации были избраны Наталья Хлебникова и Елена Брежнева.

Нужно отметить, что в каждом районе Тулы функционируют и развиваются группы и секции по чир-спорту. Они созданы на базе спортивной школы «Восток» (команды «Астра» и Grand Prix), общеобразовательных и хореографических школ: Школы студии эстрадного балета «Ремикс» и «Визит».

По словам Елены Брежневой, со временем в состав чир-спорта войдут спортивные мажоретки и батон-твирлинг.

С 2018 г. федерация Тульской области получила официальную аккредитацию комитета по спорту. Благодаря этому у спортсменов и тренеров появилась дополнительная финансовая поддержка для выезда на чемпионаты, первенства, кубки России и мира.

К слову, по итогам чемпионата Тульской области была сформирована сборная региона для участия в чемпионате России, который пройдет с 22 по 25 февраля в Москве.

Все участницы соревнований показали высокие результаты в различных дисциплинах и возрастных категориях чир-спорта.

Кубок Гран-при «Мажор-2018» по спортивной хореографии в этом году получила команда «Астра» отделения чир-спорта СШ «Восток». Кстати, спортсменки из этой команды являются серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата мира 2015 и 2017 годов по спортивным мажореткам.