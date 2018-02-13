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16 февраля врачи проверят здоровье маленьких туляков
Фото chydo-deti.ru

16 февраля врачи проверят здоровье маленьких туляков

В детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей.

16 февраля с 10.00 до 14.00 в консультационно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей.

Без предварительной записи маленькие туляки смогут пройти обследование у специалистов:

  • хирург;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • кардиолог;
  • эндокринолог;
  • нефролог;
  • гастроэнтеролог;
  • невролог;
  • психиатр;
  • врач по вакцинопрофилактике;
  • педиатр;
  • аллерголог;
  • акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:38 +2
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