Фото chydo-deti.ru
16 февраля врачи проверят здоровье маленьких туляков
В детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей.
16 февраля с 10.00 до 14.00 в консультационно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей.
Без предварительной записи маленькие туляки смогут пройти обследование у специалистов:
- хирург;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- кардиолог;
- эндокринолог;
- нефролог;
- гастроэнтеролог;
- невролог;
- психиатр;
- врач по вакцинопрофилактике;
- педиатр;
- аллерголог;
- акушер-гинеколог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
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