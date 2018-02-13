16 февраля врачи проверят здоровье маленьких туляков

Фото chydo-deti.ru

В детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей.

16 февраля с 10.00 до 14.00 в консультационно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) пройдет день открытых дверей.

Без предварительной записи маленькие туляки смогут пройти обследование у специалистов:

хирург;

офтальмолог;

оториноларинголог;

кардиолог;

эндокринолог;

нефролог;

гастроэнтеролог;

невролог;

психиатр;

врач по вакцинопрофилактике;

педиатр;

аллерголог;

акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).