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Туляк стал абсолютным победителем V этапа Кубка Союза конькобежцев России

Туляк стал абсолютным победителем V этапа Кубка Союза конькобежцев России

Илья Алексеев отлично выступил на соревнованиях.

Тульский конькобежец Илья Алексеев стал абсолютным победителем прошедшего в Кирове V этапа Кубка Союза конькобежцев России среди юниоров. Соревнования, посвященные памяти советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова, прошли уже в 80-й раз. Воспитанник Елены Прусовой победил на дистанциях 500 и 1000 метров, а также по сумме спринтерского многоборья.



Среди мужчин в забеге на 1000 метров Даниил Бобырь стал третьим (1.14,45 сек.).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +4
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