Туляк стал абсолютным победителем V этапа Кубка Союза конькобежцев России

Тульский конькобежец Илья Алексеев стал абсолютным победителем прошедшего в Кирове V этапа Кубка Союза конькобежцев России среди юниоров. Соревнования, посвященные памяти советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова, прошли уже в 80-й раз. Воспитанник Елены Прусовой победил на дистанциях 500 и 1000 метров, а также по сумме спринтерского многоборья.





Среди мужчин в забеге на 1000 метров Даниил Бобырь стал третьим (1.14,45 сек.).