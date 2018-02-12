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Туляков ждет морозная неделя
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет морозная неделя

Самым холодным днем на текущей неделе станет 14 февраля.

Туляков ждет морозная неделя. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Тульской области в ближайшие несколько дней понизится до 15 градусов ниже нуля.

Сегодня, 12 февраля, днем ожидается -7 градусов. В ночь на 13 февраля будет -14 °С, в дневное время — -9 °С.

Со среды в регионе будет снежно.

Самым холодным днем на текущей неделе станет 14 февраля: ночью температура воздуха понизится до -15°С, в дневные часы будет -10°С.

С четверга нас ждет небольшое потепление. 15 февраля днем -7°С, ночью — -14°С, в пятницу — -5 и -10 соответственно.

На выходных в ночное время будет около 8 градусов мороза, днем в субботу -3°С, в воскресенье — -4°С.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +4
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