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В Туле за неправильную перевозку детей оштрафованы 11 водителей
Фото из архива Myslo.

В Туле за неправильную перевозку детей оштрафованы 11 водителей

За данное нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей.

11 февраля в Туле возле одного из торгово-развлекательных центров сотрудники ГИБДД провели рейд «Детское кресло». Только за два часа было выявлено 11 нарушителей. Эти водители перевозили детей без специальных удерживающих устройств или малыши не были пристегнуты ремнями безопасности.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф 3000 рублей.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкого автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Пассажиров младше семи лет разрешается перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Уважаемые взрослые, не подвергайте опасности жизнь и здоровье детей! Помните, их безопасность в ваших руках!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +6
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