новости
новости
Регистрация
Актер Дмитрий Назаров – Дзюбе: «Стать чемпионом в «Арсенале» гораздо легче, чем в «Зените»

Актер Дмитрий Назаров – Дзюбе: «Стать чемпионом в «Арсенале» гораздо легче, чем в «Зените»

Популярный актер и болельщик «Спартака» написал в своем инстаграме стишок футболисту Артему Дзюбе.

Переход Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» взбудоражил футбольную общественность. Популярный российский актер Дмитрий Назаров, полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня», в стороне не остался.

Как известно, актер – большой поклонник футбола, фанат «Спартака». Сегодня в своем инстаграме он опубликовал стихотворение, посвященное Артему Дзюбе:

Уйдя из «Спартака» за «златом»,
Он на судьбу нашёл управу,
Он шёл играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Всё ближе золота медали,
Поймите парня и простите:
Стать чемпионом в «Арсенале»
Гораздо легче, чем в «Зените».

В комментариях мнения относительно едкой эпиграммы, мягко говоря, разделились.

Сюжет: Арсенал
Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»
Спорт
Гурам Аджоев о Дзюбе и Новосельцеве: «Глаза у Артёма и Ивана горят»
31 января, в 17:30, 15 2444 2
Арсеналец Иван Новосельцев: «Жду аншлаги на домашних матчах»
Спорт
Арсеналец Иван Новосельцев: «Жду аншлаги на домашних матчах»
31 января, в 17:00, 9 1256 1
Артём Дзюба: «Готов помогать «Арсеналу» на 200 процентов»
Спорт
Артём Дзюба: «Готов помогать «Арсеналу» на 200 процентов»
31 января, в 16:46, 16 2145 1
Иван Новосельцев подписал контракт с «Арсеналом»
Спорт
Иван Новосельцев подписал контракт с «Арсеналом»
31 января, в 16:12, 5 725 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, вчера, в 16:24 +5
Другие статьи по темам
Событие
футболстихотворениеэпиграммаинстаграм Назарова
Люди
Дмитрий НазаровАртем Дзюба
Место
РоссияТула
Прочее
ЗенитСпартакАрсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским журналистам показали, как работают очистные в пос. Барсуки
Тульским журналистам показали, как работают очистные в пос. Барсуки
В Туле при оформлении водительских прав в МФЦ можно схлопотать штраф
В Туле при оформлении водительских прав в МФЦ можно схлопотать штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.