Актер Дмитрий Назаров – Дзюбе: «Стать чемпионом в «Арсенале» гораздо легче, чем в «Зените»

Переход Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» взбудоражил футбольную общественность. Популярный российский актер Дмитрий Назаров, полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня», в стороне не остался.

Как известно, актер – большой поклонник футбола, фанат «Спартака». Сегодня в своем инстаграме он опубликовал стихотворение, посвященное Артему Дзюбе:

Уйдя из «Спартака» за «златом»,

Он на судьбу нашёл управу,

Он шёл играть не за зарплату,

А за трофеи и за славу.

Всё ближе золота медали,

Поймите парня и простите:

Стать чемпионом в «Арсенале»

Гораздо легче, чем в «Зените».

В комментариях мнения относительно едкой эпиграммы, мягко говоря, разделились.