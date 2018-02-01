Актер Дмитрий Назаров – Дзюбе: «Стать чемпионом в «Арсенале» гораздо легче, чем в «Зените»
Популярный актер и болельщик «Спартака» написал в своем инстаграме стишок футболисту Артему Дзюбе.
Переход Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» взбудоражил футбольную общественность. Популярный российский актер Дмитрий Назаров, полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня», в стороне не остался.
Как известно, актер – большой поклонник футбола, фанат «Спартака». Сегодня в своем инстаграме он опубликовал стихотворение, посвященное Артему Дзюбе:
Уйдя из «Спартака» за «златом»,
Он на судьбу нашёл управу,
Он шёл играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Всё ближе золота медали,
Поймите парня и простите:
Стать чемпионом в «Арсенале»
Гораздо легче, чем в «Зените».
В комментариях мнения относительно едкой эпиграммы, мягко говоря, разделились.