В Туле при оформлении водительских прав в МФЦ можно схлопотать штраф

Фото из архива Myslo.

Житель Тулы рассказал Myslo, что, оформляя права в МФЦ, водитель автоматически снимается с учета в базе ГИБДД и неделю ездит как «бесправный».

Сейчас многие государственные услуги туляки могут получить в многофункциональных центрах, в том числе заменить водительские права. Однако жители области могут столкнуться с неприятными последствиями такого оформления.

Житель Тулы рассказал Myslo, что он выяснил одну интересную деталь: оформляя права в МФЦ, водитель автоматически снимается с учета в базе ГИБДД. А между тем новые права будут готовы через 6 дней (по регламенту), иногда и через 7-8.

Уточним, что замена водительского удостоверения в МФЦ возможна только в случае получения новых прав вместо старых: если вы их потеряли или испортили, истек срок их действия или вы меняете фамилию. Впервые же получить права до сих пор можно только в ГИБДД.

– Срок действия моего водительского удостоверения подходит к концу, и я решил поменять права в МФЦ, — рассказывает туляк Сергей Федин. — Я обратился в ближайший центр, чтобы уточнить все нюансы. Хорошо, мне попался разговорчивый администратор. В разговоре она случайно обмолвилась, что новый документ мне будут готовить 7-8 дней, и на это время мое старое удостоверение станет недействительным. Получается, я буду ездить без прав. А вдруг меня остановят, проверят, тогда что? Штраф?

Неужели такое возможно? Корреспондент Myslo позвонил на горячую линию тульских МФЦ по телефону 8 (800) 450-00-71 под видом обычного туляка. Там нам подтвердили, что водительское удостоверение в тульских многофункциональных центрах действительно можно поменять, и для этого потребуется всего два визита в МФЦ: первый – для подачи документов, второй – за готовыми правами. Фото в городских МФЦ Тулы можно сделать на веб-камеру бесплатно.

Однако сотрудница колл-центра на вопрос о том, будет ли старое удостоверение недействительным на время изготовления нового, пояснила:

– Если срок действия старого документа еще не истек, он остается у водителя, и тот может управлять транспортным средством и возить его с собой. Однако мы действительно не рекомендуем клиентам управлять транспортом во время изготовления нового в/у (это 6 дней). В любой момент, как только МРЭО ГИБДД изготовит новые права, старые станут недействительными.

В ГИБДД Тульской области Myslo подтвердили эту информацию:

– Действительно, во время изготовления нового документа старый теряет силу.

Myslo призывает туляков быть внимательными, оформляя главный водительский документ в МФЦ, и учитывать этот нюанс.

буква закона

Статья 12.3 ч. 1 КоАП РФ. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство.

Штраф в размере от 500 рублей или предупреждение.