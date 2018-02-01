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Тульским журналистам показали, как работают очистные в пос. Барсуки
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульским журналистам показали, как работают очистные в пос. Барсуки

Очистные отремонтированы, и теперь вода с них сливается чистая.

Проблема водоснабжения и водоотведения в Туле существует давно, и объяснение этому достаточно простое: в 90-х годах в ремонт сетей вкладывались минимальные деньги. Как ведется работа сейчас, журналистам сегодня рассказал заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

По его словам, минерализация, жесткость и повышенное содержание железа в воде – характерная для нашего города проблема. В свое время один из самых высоких показателей жесткости был в пос. Скуратово: при допустимых 7 градусах жесткость воды превышала 30, то есть в 4,5 раза выше норматива.

(Для численного выражения жёсткости воды указывают концентрацию в ней катионов кальция и магния. Рекомендованная единица СИ для измерения концентрации – моль на кубический метр (моль/м³), однако на практике для измерения жесткости используются градусы жесткости и миллиграмм-эквиваленты на литр (мг-экв/л). – Прим. авт.)

– Совместная работа администрации Тулы и водоканала позволила ввести в Басово-Прудном новую водопроводную насосную станцию (ВНС) третьего подъема, – рассказал Роман Мурзин. – Сейчас можно говорить о том, что вода, которая подается в Скуратовские микрорайоны, одна из лучших в Туле.

Еще одна проблема нашла свое отражение в программе по доведению до нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения Ленинского района.

– У нас нет ни одного населенного пункта в Ленинском районе, где должным образом было бы организовано водоснабжение и водоотведение. Например, канализационные стоки поселков Иншинский, Шатск, Ленинский, которые приходили на очистные сооружения, были чище, чем когда выходили с них. Очистные не работали, и стоки набирали в них еще больше осадка и ила, которые там собирались долгие годы. Очистка не проводилась вообще, – сказал Роман Мурзин.

В настоящее время в этих населенных пунктах очистные уже приведены в нормативное состояние.

Выполнена большая часть работ и на очистных поселка Барсуки. В 2015 году объект был передан на баланс АО «Тулагорводоканал», и за последующие два года здесь были проведены глобальные работы по восстановлению очистных.

– Когда мы в 2015 году их получили, отстойники все были в иле, в котором рос тростник. В тот момент эта система вообще не работала – из отстойников выходило больше грязи, чем входило. Здесь не было воздуходувных агрегатов, их пришлось монтировать. Заменили полностью систему аэрации, поставили новые задвижки. В планах на этот год – привести в порядок третий аэротенк, где система аэрации еще не заменена. После будет приводиться в порядок станция доочистки воды, – пояснил исполняющий обязанности главного инженера АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов.

Он, кстати, подробно рассказал, как происходит очистка сточных вод: 

сначала идет механическая очистка воды от крупных посторонних предметов – мусора, тряпок, веток и т.д. После вода проходит через песколовку, далее попадает в аэротенк, где происходит ее биологическая очистка – с помощью аэробных бактерий. Далее вода сливается во вторичные отстойники, где отделяется от перебродившей органики. После она должна поступать на доочистку (на данный момент не проводится). Ил, который образуется в результате механической очистки на вторичных отстойниках в минерализаторах, под действием кислорода дображивается. С помощью уплотнителей он отделяется от воды и поступает на высыхание и обезвоживание на иловые карты, а вода сливается в реку. При сливе в воду добавляется гидрохлорид натрия, который ее обеззараживает.

 

На очистку единоразово поступивших сточных вод уходит несколько часов. Кстати, эти очистные не чета тем, что регулярно напоминают о себе жителям Зареченского района. Запах, конечно, присутствует, но он минимален, а вода, сливаемая в реку, – чистая и прозрачная.

В целом же программа по доведению до нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения Ленинского района будет продолжена, многие ее мероприятия будут включены в концессионное соглашение. Начать работу в новом формате планируется уже в этом году. 

– Все мероприятия, которые мы предполагали реализовывать через программу по доведению до нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения, легли в основу этой концессии. Это масштабный документ. Совокупный объем вложений – порядка 8 млрд рублей. Эти работы необходимо провести, потому что в некоторых населенных пунктах воды просто нет, а там, где есть, она далека от совершенства. Нуждаются в модернизации и четыре сооружения Ленинского района, которые на сегодняшний день носят формальную функцию, – заключил Роман Мурзин.

Галерея
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 1
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 2
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 3
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 4
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 5
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 6
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 7
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 8
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 9
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 10
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 11
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 12
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 13
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 14
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 15
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 16
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 17
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 18
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 19
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 20
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 21
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 22
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 23
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 24
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 25
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 26
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 27
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 28
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 29
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 30
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 31
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 32
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 33
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 34
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 35
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 36
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 37
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 38
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 39
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 40
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 41
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 42
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 43
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 44
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 45
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 46
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 47
В Туле ремонтируются очистные в пос. Барсуки, Фото: 48
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 18:28 +5
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