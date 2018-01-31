Официально: Артём Дзюба – игрок «Арсенала»

Фото Алексея Пирязева.

Футболист будет выступать в клубе на правах аренды.

Артём Дзюба стал игроком тульского «Арсенала». Сегодня, 31 января, клуб подписал арендное соглашение с нападающим сборной России.

29-летний нападающий Артем Дзюба — выпускник академии московского «Спартака». Выступал за «Спартак» и на условиях аренды за «Томь» и «Ростов». В 2015 году подписал контракт с «Зенитом».





Неоднократный серебряный призер чемпионатов России в составе «Спартака» (2006, 2007, 2009, 2011/12). Двукратный бронзовый призер в составе «Зенита» (2015/16, 2016/17). Обладатель Кубка России-2013/14 в составе «Ростова», который возглавлял Миодраг Божович, и Кубка России-2015/16 в составе «Зенита».



Артем Дзюба входит в символический Клуб бомбардиров Григория Федотова. В сборной России сыграл 22 матча, забил 11 мячей. Участник финальной части Евро-2016 во Франции.



В «Арсенале» Артем Дзюба будет играть под № 24.