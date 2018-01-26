Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на матчи

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Игры пройдут в субботу и воскресенье.

27 и 28 января в Туле в манеже «Арсенал» пройдут волейбольные матчи. «Тулица» сыграет с соперницами из команды «ЮЗГУ-Атом». Начало игр в 17.00. Вход свободный.

28 января у болельщиков есть возможность поучаствовать в новом конкурсе кричалок.

– Условия просты: прямо во время матча вы подходите к ведущему и произносите свою оригинальную кричалку! Лучшие выступающие получат ценные призы и сувениры от команды, — сообщает пресс-служба «Тулицы».