Центр Тулы замер в огромной пробке

На улице Советской и проспекте Ленина произошло несколько ДТП.

Центр Тулы в который раз замер в огромной пятничной пробке. Затруднение движения начинается с улицы Первомайской. Судя по сервису Яндекс.Карты, на улице Советской произошло три ДТП — два возле ГКЗ и одно напротив цирка.

Четвертое парализовало проспект Ленина в районе пересечения с улицей Каминского.

А часом ранее в нашу группу ВКонтакте пользователи прислали «говорящее» фото:

«На фотографии центр города сейчас. Чётко видно большое количество нарушителей ПДД, в числе которых – общественный транспорт. Эти самые нарушители в данный момент и создают затор», – пишут пользователи.