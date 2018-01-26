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Центр Тулы замер в огромной пробке

Центр Тулы замер в огромной пробке

На улице Советской и проспекте Ленина произошло несколько ДТП.

Центр Тулы в который раз замер в огромной пятничной пробке. Затруднение движения начинается с улицы Первомайской. Судя по сервису Яндекс.Карты, на улице Советской произошло три ДТП — два возле ГКЗ и одно напротив цирка.

Четвертое парализовало проспект Ленина в районе пересечения с улицей Каминского.

 

 

А часом ранее в нашу группу ВКонтакте пользователи прислали «говорящее» фото:

«На фотографии центр города сейчас. Чётко видно большое количество нарушителей ПДД, в числе которых – общественный транспорт. Эти самые нарушители в данный момент и создают затор», – пишут пользователи.

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:54 +19
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