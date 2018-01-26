В Туле за 10 дней гаишники оштрафовали более 400 пешеходов

Также административные материалы составили на 133 водителя.

С 15 по 25 января сотрудники ГИБДД в Туле проводили рейд «Пешеход». Это мероприятие было направленно не только на пресечение нарушений среди водителей, но среди пеших участников дорожного движения.

За время рейда было выявлено 133 нарушения ПДД водителями транспортных средств по ст. 12.18 КоАП РФ (непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе) и 428 нарушений ПДД пешеходами по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходами правила дорожного движения).

Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Сотрудники ГИБДД Тульской области обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть взаимовежливыми на дороге.