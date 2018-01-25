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Баскетболисты «Арсенала» проиграли «Тамбову»
Фото из архива Myslo.

Баскетболисты «Арсенала» проиграли «Тамбову»

Матч завершился со счетом 67:73.

Баскетбольный «Арсенал» в первом матче 13-го тура второго дивизиона Суперлиги проиграл в Туле «Тамбову» со счетом 67:73.

Самым результативным в составе оружейников стал Дмитрий Рытенко, набрав 16 очков. У гостей 14 очков на счету Святослава Макушкина.

Сегодня, 25 января, «Арсенал» и «Тамбов» вновь сыграют в СК «Новое поколение» в 19.00.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) — 67:73 (11:22, 13:20, 22:14, 21:17)

24 января. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

«Арсенал»: Синкевич, Бурков (1), Крыков (4), Зайкин (14), А. Усков (14) — старт, Жердев (2), В. Усков (7), Ермаков, Чернов (5), Рытенко (16), Шаповалов (4).

«Тамбов»: Ворончихин (6), Гладышев (7), Макушкин (14+10 подборов), Першин (6), Гаврилов (13+10 подборов) — старт, Хозяшев (7), Кузнецов (9), Сизов (11), Подосинников.

Фолы — 24:24.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 13:47 +1
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