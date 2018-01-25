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Тульскому спортивному клубу «Андрей» – 40 лет
На фото Андрей Павловский – основатель спортивного клуба.

Тульскому спортивному клубу «Андрей» – 40 лет

А его руководителю Андрею Павловскому исполнилось 66.

Тульскому спортивному клубу «Андрей» сегодня, 25 января, исполняется 40 лет.

Мэр города Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравляют коллектив с праздником:

– Вот уже 40 лет вы вносите неоценимый вклад в популяризацию спортивного движения. За время вашей работы подготовлено более 30 чемпионов Тульской области, достигших высоких результатов и званий в спортивной среде, более 30 тысяч туляков приобщились к здоровому образу жизни.

Сегодня клуб «Андрей» — это стремительно развивающаяся общественная организация, которая имеет богатую материально-техническую и интеллектуальную базу, позволяющую организовывать и проводить самые масштабные соревнования.

Уверены, высокий профессионализм позволит вам и впредь успешно реализовывать спортивные проекты. Желаем всему коллективу и членам общественной организации «Тульский городской молодежный спортивный клуб «Андрей» новых спортивных и творческих достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Отметим, что сегодня исполняется 66 лет основателю клуба – Андрею Павловскому.

К поздравлениям присоединяются и наши читатели. На почту редакции пришло письмо от пользователя Татьяны Романовой:

– От чистого сердца c глубоким уважением поздравляем Андрея Георгиевича с днем рождения! Желаем здоровья, долголетия, процветания, творческих успехов в общественной деятельности, мира и гармонии!
 
Редакция Myslo также присоединяется к поздравлениям.
 
 

Андрей Павловский — общественный деятель, абсолютный чемпион Тульской области 1986 г., неоднократный призер соревнований по культуризму, создатель первого в Туле спортивного клуба культуристов, организатор первого в нашем городе чемпионата по культуризму, президент Федерации бодибилдинга Тульской области, вице-президент Федерации тяжелой атлетики региона.

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:17 +6
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