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«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»

«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»

Спортивные издания утверждают, что Максимом Беляевым интересуется питерская команда.

«Зенит» сделал предложение тульскому «Арсеналу» по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают оружейникам Ивана Новосельцева.

Однако эту информацию не подтвердил сам Беляев:

– Ничего не знаю об интересе «Зенита», со мной никто не связывался. Лучше всё узнать у руководства «Арсенала», у меня никакой информации нет, — цитирует футболиста портал «Чемпионат».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 −1
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