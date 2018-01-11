«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»
Спортивные издания утверждают, что Максимом Беляевым интересуется питерская команда.
«Зенит» сделал предложение тульскому «Арсеналу» по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают оружейникам Ивана Новосельцева.
Однако эту информацию не подтвердил сам Беляев:
– Ничего не знаю об интересе «Зенита», со мной никто не связывался. Лучше всё узнать у руководства «Арсенала», у меня никакой информации нет, — цитирует футболиста портал «Чемпионат».
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