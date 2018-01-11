«Зенит» интересуется футболистом «Арсенала»

«Зенит» сделал предложение тульскому «Арсеналу» по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают оружейникам Ивана Новосельцева.

Однако эту информацию не подтвердил сам Беляев:

– Ничего не знаю об интересе «Зенита», со мной никто не связывался. Лучше всё узнать у руководства «Арсенала», у меня никакой информации нет, — цитирует футболиста портал «Чемпионат».