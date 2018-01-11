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Работы по прокладке основных коммуникаций на улице Металлистов в Туле завершены
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Работы по прокладке основных коммуникаций на улице Металлистов в Туле завершены

Об этом рассказал заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

На улице Металлистов закончили работы по прокладке систем электро-, газо-, водоснабжения и канализации. Продолжается прокладка систем ливневой канализации.

Работы должны завершиться к середине февраля.

Что касается электричества, то была построена трансформаторная подстанция на 1,5 мегаватт и обустроены подводящие сети как у высокой, так и у низкой линии. Также были проложены линия газоснабжения протяженностью 1610 метров и сети водоснабжения (1740 метров) и водоотведения (1860 метров).

– Эти масштабные работы на данный момент физически завершены. Коммуникации подведены ко всем земельным участкам и ко всем строениям. Переключены ещё не все строения, но коммунальные ресурсы подаются во все дома. Остаются работы по прокладке ливневой канализации, на данный момент проложено 400 метров, — пояснил Роман Мурзин. — По завершении этих работ можно будет говорить об окончании первого этапа реализации проекта.

На данный момент в рамках реализации проекта потрачено 273 млн рублей. Ещё в перспективе – 80 млн. Что касается раскопанных строений, то они полностью изучены археологами, составлены их 3D-модели, и теперь находки готовят к консервации: их сохранят, но под землёй.

Работа по расселению жителей с ул. Металлистов продолжается. Часть жителей уже переехали в новые квартиры, другие получат ключи в ближайшее время – после сдачи дома на ул. Серебровской.
По словам Романа Мурзина, с теми, кто не согласен переезжать, ведутся переговоры в рамках досудебной процедуры.

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