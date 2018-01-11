В Киреевске полицейские нашли у местного жителя наркотики

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Киреевске полицейские подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном хранении каннабиса. У оперативников была информация, что 34-летний ранее судимый местный житель может хранить при себе наркотические средства.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц Киреевска. При досмотре в присутствии понятых в кармане куртки мужчины было обнаружено и изъято 4 бумажных свертка с растительной массой темно-зеленого цвета.

Экспертиза выявила, что эта смесь — каннабис общей массой 87,5 г. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 228 УК РФ.