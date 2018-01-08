Фото из архива Myslo.
Экс-игрока «Арсенала» подозревают в допинге
Допинг-пробы футболиста запросила ФИФА.
Бывший голкипер «Арсенала» Владимир Габулов попал в список игроков, чьи допинг-пробы запросила ФИФА, пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на телеграм-канал «Мутко против».
Ранее этот же источник сообщил, что Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов. Все они были взяты в 2012-2013 гг. российскими специалистами и показались ФИФА подозрительными.
Габулов в тот период выступал за «Анжи».
Также в список из 19 игроков попали армейцы Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Петр Немов и Благо Георгиев. При этом, как сообщалось, данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось.
Напомним, что 34-летний Габулов 2 января перешел из «Арсенала» в бельгийский «Брюгге».
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