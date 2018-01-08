Центральный избирком завершил прием документов от самовыдвиженцев на пост Президента РФ

В воскресенье, 7 января, официально завершился приём документов от кандидатов на должность Президента России в порядке самовыдвижения. Промежуточные итоги президентской кампании подвела глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По её словам, на данный момент ЦИК получил уведомления о намерении участвовать в выборах Президента России в марте 2018 года от 67 претендентов: 21 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев.

Среди тех, кто изъявил желание выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах-2018, есть люди, по словам Эллы Панфиловой, «с чудинкой»:

– Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть «с чудинкой» претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня (7 января. — Прим. авт.) сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты.

Ну, с чудинкой кандидаты или без нее (а может быть, это такая изюминка), мы узнаем чуть позже, когда начнется активная фаза агитационной работы.

– Любой человек, который собирается что-либо делать в период избирательной кампании, должен понимать, что в политическом плане он голый! Через секунду его высказывания или действия могут стать достоянием всего мира. Информационное пространство стало прозрачно. И это хорошо! Нарушать тайно и безнаказанно избирательное законодательство не получится, — заявил Сергей Костенко, председатель облизбиркома Тульской области.