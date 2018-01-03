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Вратарь «Арсенала» перешел в бельгийский ФК «Брюгге»

Вратарь «Арсенала» перешел в бельгийский ФК «Брюгге»

Контракт подписан на 1,5 года.

Вратарь сборной России Владимир Габулов подписал контракт с бельгийским «Брюгге», сообщает официальный сайт клуба из Бельгии.
 
Соглашение с 34-летним голгипером заключено на полтора года. Для Габулова это первое выступление за иностранную команду.
 
С января 2017 года Владимир Габулов выступал за тульский «Арсенал». До этого он играл в московских ЦСКА и «Динамо», махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани», а также в пермском «Амкаре» и «Алании» из Владикавказа. Габулов – двукратный чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка России, Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, сообщает «Мир».
 
Напомним, 9 декабря Владимир Габулов сыграл 300-й матч в чемпионате российской премьер-лиги (РФПЛ). Габулов стал пятым голкиперов в истории РФПЛ, достигшим этой отметки.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:57 0
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