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Евгений Давыдов провел мастер-класс по хоккею для юных туляков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Евгений Давыдов провел мастер-класс по хоккею для юных туляков

Урок от Олимпийского чемпиона прошел на Губернском катке.

24 декабря в 11.00 на Губернском катке Тулы прошел мастер-класс по хоккею. Его провел Олимпийский чемпион советский и российских хоккеист Евгений Давыдов. 

Давыдов показал юным тулякам особую технику катания и раскрыл секреты владения клюшкой.

 

Евгений Давыдов дебютировал в чемпионате СССР в составе челябинского «Трактора» в 1984 году. 

Следующие шесть лет техничный нападающий провел в ЦСКА, где сыграл в одной команде с кумиром детства Сергеем Макаровым и успел стать чемпионом СССР.

Также Давыдов выиграл золотую медаль чемпионата мира.

А в 1992 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ, обыгравшей в финале в Альбервилле канадцев — 3:1. На тех играх Давыдов забросил три шайбы и раздал столько же голевых передач.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 19:05 +3
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