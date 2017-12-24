Евгений Давыдов провел мастер-класс по хоккею для юных туляков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 декабря в 11.00 на Губернском катке Тулы прошел мастер-класс по хоккею. Его провел Олимпийский чемпион советский и российских хоккеист Евгений Давыдов.

Давыдов показал юным тулякам особую технику катания и раскрыл секреты владения клюшкой.

Евгений Давыдов дебютировал в чемпионате СССР в составе челябинского «Трактора» в 1984 году.

Следующие шесть лет техничный нападающий провел в ЦСКА, где сыграл в одной команде с кумиром детства Сергеем Макаровым и успел стать чемпионом СССР.

Также Давыдов выиграл золотую медаль чемпионата мира.

А в 1992 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ, обыгравшей в финале в Альбервилле канадцев — 3:1. На тех играх Давыдов забросил три шайбы и раздал столько же голевых передач.