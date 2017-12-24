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В Щекинском районе сгорел дом
При пожаре пострадал мужчина.
24 декабря 3.10 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании в кирпичном доме в д. Крутое Щекинского района.
Через 10 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета.
С огнем удалось справиться в 3.26.
В результате происшествия дом выгорел внутри полностью, обрушилась кровля. При пожаре пострадал 60-летний хозяин дома, с термическими ожогами он доставлен в больницу.
Причина пожара устанавливается.
Управление МЧС по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101».
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