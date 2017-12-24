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В Щекинском районе сгорел дом
Фото rg.ru

В Щекинском районе сгорел дом

При пожаре пострадал мужчина.

24 декабря 3.10 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании в кирпичном доме в д. Крутое Щекинского района.

Через 10 минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета.

С огнем удалось справиться в 3.26.

В результате происшествия дом выгорел внутри полностью, обрушилась кровля. При пожаре пострадал 60-летний хозяин дома, с термическими ожогами он доставлен в больницу.

Причина пожара устанавливается.

Управление МЧС по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101».

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 18:20 0
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Место
Деревня КрутоеЩекинский районТульская область

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