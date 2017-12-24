В России может появиться зоополиция

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Новое ведомство будет заниматься охраной животных и расследовать случаи, когда хозяева бросают своих питомцев на произвол судьбы.

Депутаты предложили создать в России при МВД специальное подразделение, контролирующее содержание животных и обеспечивающее их охрану. Соответствующее обращение авторы инициативы направят Министру внутренних дела Владимиру Колокольцеву уже завтра, 25 декабря, сообщает RT.

- У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами», — пояснили авторы документа.

Предполагается, что зоополиция будет пресекать случаи жестокого обращения с животными, расследовать случаи нападения на граждан бездомных и домашних собак, а также заниматься случаями, когда хозяева оставляют своих питомцев на произвол судьбы.

Кстати, аналогичные организации успешно функционируют во многих европейских странах и в США. Так, сотрудники сербской службы Animal Rescue Serbia ежедневно бесплатно выезжают на вызовы для помощи животным.