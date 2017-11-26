Аналитика: «Арсенал» – «Тосно» – опять те же грабли

Фото пресс-службы "Арсенала".

Тосненцы стали пока единственной командой, которая в этом сезоне обыграла туляков дважды — и на своем поле, и на чужом.

Время прошло, эмоции схлынули, пора попробовать разобраться, а что же, собственно, произошло? Как могло получиться, что «Арсенал» дважды в течение полугода проиграл одной и той же команде, причем, со схожим течением матча. Вел-вел в счете, а потом раз, и преимущество куда-то испарилось.

Если вспомнить матч первого круга, то и тогда хозяева поля хоть и забили выдающийся гол, исполненный Берхамовым, но выдающегося футбола не показали. Тосненцы, особенно после перерыва, накрепко связали игру «Арсенала», и что-то противопоставить этому дружина Божовича не смогла. Решающий гол тогда провел также вышедший на замену Марков, и тоже головой из пределов вратарской площади.

То, что подобный фокус прошел и в повторном поединке, говорит хотя бы и о том, что досконально разбирать игру соперника и использовать его слабые места в премьер-лиге умеют все. Раз это получилось летом, тренер тосненцев Дмитрий Парфенов попробовал повторить и сейчас, и опять сработало.

Конечно, можно поставить в вину игрокам обороны то, что они недосмотрели за прямой и непосредственной угрозой для своих ворот. Но вспомним при этом, что у хозяев после перерыва образовался мощный наступательный кулак в лице не только Маркова, но и уже вызывающегося в сборную Заболотного. Рост забившего три мяча Маркова 187 см, рост Заболотного — 191 см. Заболотный, кстати, до перерыва имел, пожалуй, самый явный момент у ленинградской команды, чтобы отличиться, когда после прострела переправлял мяч в ворота практически с расстояния нескольких метров. Мяч тогда попал в лицо Габулову.

Такой мощный тандем сминает любую оборону. В пресловутом матче со «Спартаком», когда красно-белые вели за пять минут до конца в два мяча, сработало то же оружие. Марков вышел на замену, и они вдвоем с Заболотным организовали сенсационную ничью, забив по голу на 86-й и 90-й минутах. Это как легендарный Гарринча в сборной Бразилии. Все знали, что у него, по сути, один финт, и все на него попадались. Трудно что-то противопоставить куражу.

Вот и «Арсенал» опять попал в ловушку, о существовании которой ему было известно еще до игры. Или наступил на те же грабли.

Все эти рассуждения не в порядке оправдания, скорее для того, чтобы картина того, что случилось, была максимально полной. Нельзя ведь всегда оценивать матч только с точки зрения своей команды. Дал судья пенальти в пользу твоей команды — хорошо судил, не дал — «убил», свистел в одну калитку. В футбол играют две команды, и кому-то из них иногда удача улыбается более широко.

Нельзя ведь сказать, что «Арсенал» провел плохой матч. Он все равно старался играть для болельщиков, искал счастья в атаке, а не в выстраивании автобусов. Даже после того как соперник дважды сравнивал счет, пытался перевести игру на чужую половину, чтобы заработать три очка, а не одно. И мячи забил достаточно нестандартные для этого сезона. В первом тайме Чаушич открылся вблизи ворот на передачу Григалавы, и без помех наносил голевой удар. Такие забросы обычно идут на Джорджевича, и как раз его-то бдительно стерегли два защитника хозяев. Еще одного игрока обороны увел за собой Шевченко, в результате Чаушич подкараулил свой момент. Ну и отметим гол Ткачева с паса все того же Чаушича, который он исполнил с нерабочей правой ноги, что стало неожиданностью и для вратаря хозяев.

Редкий случай — «Арсенал» дважды вел в счете, и не сумел удержать даже ничью. Кроме «Тосно» нечто подобное удалось только «Рубину» в первом круге, и то с помощью небесспорного пенальти.

Обычно, особенно в последних турах, команда Божовича, поведя в счете, строго играет в обороне, не позволяя сопернику ничего лишнего. Наверное, если после 2:1 счет в нашу пользу продержался еще несколько минут, «Арсенал» успел бы перестроиться на защитную игру, как это случилось там же, в Санкт-Петербурге, с «Зенитом». А так, забив быстрый гол, на эмоциях, ленинградцы еще раз успели использовать воодушевление главной атакующей свой силы в этой игре — нападающего Маркова.

В этом поражении есть и своя капля меда. Поменьше будет эйфории от недавних побед над отечественными грандами.

Безусловно, команда заслуживала любых комплиментов после этих матчей, но давались они с большим трудом, когда чаша весов могла качнуться в другую сторону. Если повезло тогда, где-то должно было не повезти. По закону компенсации это случилось в поединке с «Тосно». Победы на классе нас ждут где-то в будущем, пока же все они выстраданные, с предельной самоотдачей.

Жаль, но в критической ситуации, когда надо отыгрываться, резервов на скамейке запасных для этого практически нет. Расич, похоже, уже сам не верит, что может сыграть удачно. Наверное, это футболист хорошего класса, но для команды образца конца прошлого сезона, ведомую все помнят кем. Сейчас же кпд Расича, вышедшего на поле, чтобы помочь команде на последний отрезок времени, даже не нулевой, а отрицательный. Один раз прыгнул, но не дотянулся до мяча, и дважды сфолил в атаке в центре поля, когда главная задача была зацепиться за мяч, чтобы организовать шанс на голевую атаку, а не отдавать его сопернику.

Как бы то ни было, впереди вишенка на торте первой, и без всяких скидок успешной для «Арсенала» части чемпионата — пятничная игра со «Спартаком». Когда тульская команда безнадежно проиграла матч первого круга, Божович сразу же после игры устроил разбор полетов в раздевалке. То, что это были не наигранные эмоции, показали результаты матчей с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром».

«Арсенал» учится быть грозой авторитетов, а значит, в пятницу будет очень интересно. Надеемся, что все грабли, которые в команде имелись, «Арсенал», наконец, забыл на поле «Петровского».

статистика

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».

Судья — Алексей Николаев (Москва).

«Тосно» — «Арсенал» — 3:2 (0:1).

Голы: Чаушич (28) — 0:1, Марков (61) — 1:1, Ткачев (75) — 1:2, Марков (79) — 2:2, Марков (81) — 3:2.

«Тосно»: Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Казаев (Марков, 57), Карницкий, Полетанович, Быстров (Палиенко, 46; Шахов, 90+), Мирзов, Заболотный.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), Боурчану, Чаушич (Берхамов 76), Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич.

Предупреждён: Григалава.