В Шатске коммунальщики незаконно оставили жителей без электричества

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по обращениям жителей посёлка Шатск, которые пожаловались на незаконные действия управляющей компании «Индустрия Сервиса». Коммунальщики отрезали квартиры жильцов от электросетей.

В результате выяснилось, что сотрудники обслуживающей организации 25 сентября прекратили подачу электроэнергии в квартиры двух домов по улице Садовая из-за наличия у жильцов долгов за ЖКУ.

Управляющая компания «Индустрия Сервиса» является исполнителем коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению, а вот право на прекращение или ограничение подачи электроэнергии принадлежит энергоснабжающей организации.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление на имя генерального директора организации. Также в отношении руководителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Самоуправство», которое направлено в суд для рассмотрения по существу.