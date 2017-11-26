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В Шатске коммунальщики незаконно оставили жителей без электричества

В Шатске коммунальщики незаконно оставили жителей без электричества

В ситуации разбирались сотрудники районной прокуратуры.

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по обращениям жителей посёлка Шатск, которые пожаловались на незаконные действия управляющей компании «Индустрия Сервиса». Коммунальщики отрезали квартиры жильцов от электросетей.

В результате выяснилось, что сотрудники обслуживающей организации 25 сентября прекратили подачу электроэнергии в квартиры двух домов по улице Садовая из-за наличия у жильцов долгов за ЖКУ.

Управляющая компания «Индустрия Сервиса» является исполнителем коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению, а вот право на прекращение или ограничение подачи электроэнергии принадлежит энергоснабжающей организации.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление на имя генерального директора организации. Также в отношении руководителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Самоуправство», которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +3
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