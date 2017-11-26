Владельца тульского солярия привлекут к ответственности за «самые низкие цены»

Тульское УФАС России рассмотрело два дела о недостоверной рекламе. В Советском и Зареченском районах Тулы предприниматели разместили рекламу двух студий загара, снабдив её комментариями: «Студия загара № 1» и «Здесь – самые низкие цены!»

Согласно закону «О рекламе», в подобных сообщениях должны содержаться конкретные критерии, по которым осуществляется сравнение, и которые имеют объективное подтверждение.

В первом случае владелец солярия заявил комиссия, что его заведение находится в многоквартирном доме и является «студией № 1» по данному адресу. Комиссия Управления ФАС не согласилась с этим доводом. Второй нарушитель вообще не смог подтвердить и объяснить слоган, написанный в рекламном объявлении. Реклама признана недостоверной.

В итоге Управлением принято решение о признании индивидуальных предпринимателей нарушившими закон «О рекламе», им выданы предписания. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.