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Владельца тульского солярия привлекут к ответственности за «самые низкие цены»

Владельца тульского солярия привлекут к ответственности за «самые низкие цены»

Сотрудники регионального Управления ФАС уличили двоих предпринимателей в нарушении закона «О рекламе».

Тульское УФАС России рассмотрело два дела о недостоверной рекламе. В Советском и Зареченском районах Тулы предприниматели разместили рекламу двух студий загара, снабдив её комментариями: «Студия загара № 1» и «Здесь – самые низкие цены!»

Согласно закону «О рекламе», в подобных сообщениях должны содержаться конкретные критерии, по которым осуществляется сравнение, и которые имеют объективное подтверждение.

В первом случае владелец солярия заявил комиссия, что его заведение находится в многоквартирном доме и является «студией № 1» по данному адресу. Комиссия Управления ФАС не согласилась с этим доводом. Второй нарушитель вообще не смог подтвердить и объяснить слоган, написанный в рекламном объявлении. Реклама признана недостоверной. 

В итоге Управлением принято решение о признании индивидуальных предпринимателей нарушившими закон «О рекламе», им выданы предписания. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:32 +4
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