Тульских школьников пригласили на крупнейший химический турнир в России

На базе лицея № 2 прошел очередной региональный этап Межрегионального химического турнира в Тульской области. Участие в нем приняли более 20 школьников из Тулы и области, а также из Тамбова.

Абсолютными победителями стала команда «Оловянная чума 4.0», которая представляла лицей № 2 города Тулы.

Второе место заняла команда Unicon из лицея № 29 Тамбова, а третье — команда «Попков-Пузаков & Co» из ЦО № 1.

Теперь ребят из «Оловянной чумы 4.0» пригласили к участию в заключительном этапе IV Межрегионального химического турнира, который состоится в начале 2018 года в Москве. В свою очередь, его победитель будет представлять Россию на IChTo-2018 — Международном химическом турнире.

Химический турнир — это командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» — доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года — «Химия и искусство». Школьники предлагали, как с помощью химических реакций можно сыграть простую мелодию, предложить возможный механизм двух реакций, усиливающих друг друга при взаимопротекании, или определить подлинность античной статуи.

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского химического турнира, впервые организованного в 2011 году. Поначалу были только московские команды, однако начиная с 2013 года среди участников появились команды из различных регионов России. Всего за семилетнюю историю мероприятия в нем приняло участие свыше 6 тысяч школьников из 72 регионов России, а также учащиеся из ближнего и дальнего зарубежья.