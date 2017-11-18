«Арсенал» – «Рубин»: начался второй тайм – 0:0

Болеем за тульскую команду вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

54' Оружейники, наконец-то, нанесли удар в створ ворот! Джанаев мяч без проблем забрал.

53' Опасно! Жемалетдинов получил пас с правого фланга от Кудряшова и пробил по воротам.

51' Горбатенко решился на удар издалека, пробил сильно, но попал в соперника.

48' И снова начали активно казанцы. Оздоев пробил по воротам Габулова — мимо.

47' И сразу же столкнулись Сунзу и Канунников. К счастью, всё в порядке с игроками.

46' Начался второй тайм. Команды играют тем же составом. Замен пока нет.

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала».

Статистика первого тайма:

Компенсированное время вышло! Футболисты отправились на перерыв.

45' Одну минуту к первому тайму добавил Сельдяков.

45' Теперь желтую получил Хагуш за грубый подкат! Хорошо хоть арбитр не дал красную карточку.

43' Кудряшов помешал Григалаве скинуть аут. За это наш соперник получил «горчичник».

42' «Пожар» в штрафной Джанаева! Мяч в итоге казанцы всё же выбили.

40' М'Вила врезался в Хагуша, Анри свалился на газон. Арбитр очень эмоционально объяснил казанскому игроку, что так делать не нужно. Карточку не дал.

39' Сфолили на Комбарове, оружейники быстро разыграли штрафной.

37' Кудряшов отправил передачу Жемалетдинову, тот пробил метров с 20 без раздумий. Мяч пролетел недалеко от левой штанги ворот Габулова.

35' Снова с мячом футболисты казанского клуба. Почти всем составом обороняются туляки.

33' Горан Чаушич хотел вырваться вперед, но его уронили игроки «Рубина». Атака не прошла!

30' Полчаса сыграли команды. За это время тульские футболисты всего один раз нанесли удар по воротам «Рубина».

29' Первая желтая карточка в матче — Горбатенко наступил на ногу Камболову.

28' Удар по воротам оружейников нанес Оздоев, мяч улетел выше. Никто из оружейников не сумел помешать игроку.

28' Пытаются оружейники закрепиться на половине поля соперника. Заметно нервничает главный тренер туляков Миодраг Божович.

26' Процент владения мячом — 33% на 67% в пользу «Рубина». Такая ситуация не характерна для домашних матчей оружейников.

25' Теперь с левого фланга пытается пробраться «Арсенал» к воротам соперника. Снова мяч казанцы отобрали.

22' ВОТ ЭТО МОМЕНТ!!! Мы едва не пропустили гол! У Джорджевича отобрали мяч в центре поля. Жемалетдинов оказался один на один с нашим вратарем, но пробил выше ворот! Можно выдохнуть.

20' Игра переместилась на половину поля оружейников. Нашим футболистами нужно очень внимательно сыграть! «Рубин» не позволяет «Арсеналу» что-то создать у своих ворот.

19' Снова все собрались у ворот Габулова — «Рубин» пробивает штрафной. Опасно! У Сигурдссона в последний момент мяч отобрали.

17' Теперь угловой пробивает «Арсенал». Не очень удачным получился корнер — подачу Горбатенко выбили казанцы.

16' Атака оружейников по правому флангу: Сунзу отдал пас на фланг Хагушу, но перехватил мяч Сорокин.

15' Угловой для «Рубина». Набиуллин скинул в штрафную, оружейники выбили мяч.

13' Теперь возле нашей штрафной столкнулись Григалава с Каннуниковым. Футболисту «Арсенала» также оказали медпомощь.

11' Оздоев столкнулся с Горбатенко. Первому потребовалась помощь медиков.

10' Интересно, что когда «Рубин» с мячом, оружейники не атакуют, они всей командой уходят в оборону.

9' Жемалетдинов сбил Сунзу на половине поля канониров. Штрафной пробил Габулов.

8' Неплохую атаку провел «Арсенал» по правому флангу, однако у Джорджевича мяч отобрали.

7' Пока команды осторожничают. Игра, в основном, проходит в центре поля.

5' Мяч у Габулова. Вратарь выбил мяч далеко вперед, но первыми на подборе оказались казанцы.

2' «Тула! Тула!» — слышится на трибунах. Болельщиков на стадионе не так много, но на поддержке оружейников это никак не скажется!

1' Первый удар по воротам «Рубина»! Сергей Ткачев ударил издалека, но вратарь казанцев выбил мяч.

1' «Рубин» пытался сразу же провести атаку, но не получилось.

0' Команды на поле. Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' В Туле довольно прохладно — всего +2. По это практически жара по сравнению с Хабаровском :) Там сегодня местный «СКА» сыграл с ЦСКА при температуре воздуха -16! Бррр…

0' Кстати, накануне наша молодежка обыграла сверстников «Рубина» со счетом 4:2! Молодцы, ребята!

0' Стартовые составы уже известны:

«Арсенал»: Габулов — Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Хагуш — Бурчану, Ткачев, Чаушич — Горбатенко — Джорджевич.

Запасные: Березин, Левашов, Альварес, Ярмолицкий, Берхамов, Александров, Денисов, Максимов, Расич, Сикоев, Шевченко.

«Рубин»: Джанаев — Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Набиуллин — Оздоев, Камболов, М'Вила — Канунников, Жемалетдинов.

Запасные: Рыжиков, Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сонг, Цакташ, Рочина, Карадениз, Ахметов, Лестьенн, Азмун.

0' Фоторепортаж перед матчем от пресс-службы «Арсенала».

0' Команды уже приехали на стадион. Наш капитан Владимир Габулов лично проверил качество газона:)

0' У казанцев сейчас не очень хороший период. В последних четырех матчах они набрали всего 5 очков: обыграли «Ростов» (1:0), ничьи с «Динамо» и «Зенитом» (оба матча 0:0), а также поражение в Уфе (1:2).

У оружейников ситуация совсем другая. Арсенальцы в четырех матчах набрали 9 очков. У нас на счету три победы (с «Зенитом» и ЦСКА — 1:0, «СКА-Хабаровск» — 2:1) и проигрыш «Анжи» — 2:3.

В турнирной таблице «Арсенал» расположился на 7 строчке, «Рубин» — на 10.

0' Немного статистики. «Арсенал» и «Рубин» сыграли между собой 21 матч. 7 раз побеждали казанцы, 10 раз — туляки, 4 раза команды сыграли вничью. Разница мячей 20−30 в пользу «Арсенала».

0' Вот в таких формах сегодня выйдут на поле команды.

0' Матч обслужит бригада арбитров во главе с 39-летним Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Отметим, что изначально на поединке должен был работать москвич Алексей Николаев. Но рефери получил травму, пришлось его заменить.

Ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Александр Колобаев (Москва).