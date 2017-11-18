новости
новости
Регистрация
В Туле началась укладка нижнего слоя новой дороги по ул. Хворостухина

В Туле началась укладка нижнего слоя новой дороги по ул. Хворостухина

Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин проинспектировал ход выполнения работ на ул. Хворостухина.

В ходе выездного совещания сегодня, 18 ноября, заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин проинспектировал ход выполнения работ на ул. Хворостухина. Продолжается устройство нижнего слоя дорожного полотна, в настоящий момент подготовлено песочное основание протяженностью порядка 20% от итогового объема.
 
Продолжается строительство социальных объектов. Так, проведена проверка здания детского сада в микрорайоне «Левобережный». На завершающей стадии находятся работы по благоустройству территории и облицовке фасада.

 

На территории школы в микрорайоне «Зеленстрой-2» завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке помещений. Ведется подготовка к итоговой сдаче объекта.
сегодня, в 21:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
строительство дороги на Хворостухина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Миодраг Божович: «Победу мы не заслужили»
Миодраг Божович: «Победу мы не заслужили»
«Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью – 0:0
«Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью – 0:0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.