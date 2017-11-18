В Туле началась укладка нижнего слоя новой дороги по ул. Хворостухина

Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин проинспектировал ход выполнения работ на ул. Хворостухина.

В ходе выездного совещания сегодня, 18 ноября, заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин проинспектировал ход выполнения работ на ул. Хворостухина. Продолжается устройство нижнего слоя дорожного полотна, в настоящий момент подготовлено песочное основание протяженностью порядка 20% от итогового объема.

Продолжается строительство социальных объектов. Так, проведена проверка здания детского сада в микрорайоне «Левобережный». На завершающей стадии находятся работы по благоустройству территории и облицовке фасада.

На территории школы в микрорайоне «Зеленстрой-2» завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке помещений. Ведется подготовка к итоговой сдаче объекта.