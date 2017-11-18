В Туле составили график уборки содержания и уборки округов
В Туле проверили качество содержания и уборки всех округов
Выездное совещание состоялось сегодня, 18 ноября, по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.
Участники рабочего мероприятия осмотрели центральные и второстепенные улицы каждого из округов на предмет качества уборки проезжих частей, тротуаров, парковочных карманов, уборки листвы и сухостоя, вывоза резиновых покрышек, содержания контейнерных площадок.
По итогам объезда даны поручения на устранения нарушений и составлен план работ по санитарной очистке на ближайшее время.
Другие статьи по темам
Место