В Туле составили график уборки содержания и уборки округов

В Туле проверили качество содержания и уборки всех округов

Выездное совещание состоялось сегодня, 18 ноября, по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

Участники рабочего мероприятия осмотрели центральные и второстепенные улицы каждого из округов на предмет качества уборки проезжих частей, тротуаров, парковочных карманов, уборки листвы и сухостоя, вывоза резиновых покрышек, содержания контейнерных площадок.

По итогам объезда даны поручения на устранения нарушений и составлен план работ по санитарной очистке на ближайшее время.