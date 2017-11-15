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Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором «Туламашзавода» Евгением Дроновым
Фото пресс-службы правительства ТО.

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором «Туламашзавода» Евгением Дроновым

Встреча прошла 14 ноября.

Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев.

Алексей Дюмин отметил, что оборонно-промышленный комплекс традиционно вносит большой вклад в развитие экономики области. Во многом — за счёт выполнения гособоронзаказа.

Он также подчеркнул, что сегодня тульские предприятия ОПК всё более активно осваивают выпуск гражданской продукции. Ведётся работа по её продвижению на рынки — как на внутренний, так и на внешние.

В прошлом году в Туле прошли конференция и выставка, на которых изделия гражданского назначения были представлены Президенту РФ и членам федерального правительства. В нынешнем году был разработан план продвижения гражданской продукции. Он обсуждался на площадке регионального Союза машиностроителей.

Губернатор напомнил о задаче, которую поставил Президент России Владимир Путин — к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% в общем объёме.

– «Туламашзавод» — лидер в этом направлении в нашем регионе. Часть продукции уже сейчас предназначена для использования в гражданских отраслях народного хозяйства. Считаю, опыт «Туламашзавода» необходимо передавать другим нашим оборонным предприятиям», — сказал Алексей Дюмин.

Руководитель предприятия Евгений Дронов сообщил, что сегодня завод уже выпускает 20% продукции гражданского назначения.

Перед предприятием стоит задача к 2021 году увеличить выпуск гражданской продукции до 40%. Для этого предполагается реконструировать инструментальное производство. Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков.

Кроме того, «Туламашзавод» будет увеличивать объемы производства дизельных двигателей, которые востребованы и в гражданской, и в оборонной промышленности.

Сегодня предприятие выпускает порядка 2-х тысяч двигателей в год. План на 2018 год — 10 тысяч штук.

Также планируется продолжить выпуск дорожной техники, техники сельхозназначения, возобновить выпуск отечественных мотороллеров. Предприятие активно развивает непрофильные активы — базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, Дом культуры, сейчас строится гостиница.

Алексей Дюмин обратил внимание руководителя предприятия на то, что вместе с перепрофилированием производства и развитием социальной инфраструктуры необходимо сохранить рабочие места.

Евгений Дронов подчеркнул, что задача предприятия – не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и увеличить их число.

 

АО «АК «Туламашзавод» — одно из ведущих предприятий ОПК и гражданского машиностроения, производитель автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов. Предприятие принимает активное участие в организации производства по сборке станков токарно-фрезерной и токарной групп в регионе. Имеет развитую и многоцелевую производственно-технологическую базу.

«Туламашзавод» производит обширную номенклатуру продукции гражданского назначения, которая в том числе используется для укомплектования аэромобильных госпиталей и комплексов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства обороны России.

Доля гражданских изделий в общем объеме отгруженной продукции «Туламашзавода» составляет в среднем 20%. Это один из наилучших показателей среди предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

сегодня, в 13:47 0
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