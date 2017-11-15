В Туле отметили 125-летие усадьбы «Поленово»
14 ноября в Тульском академическом театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное 125-летию усадьбы «Поленово».
Руководителей Государственного музея
Министр отметила, что историко-художественный и природный музей-заповедник
«Руководство региона с большим вниманием относится к активной просветительской работе коллектива музея, поддерживает новые, всегда интересные и самобытные творческие проекты музея-усадьбы», — отметила Татьяна Рыбкина.
Министр пожелала музею развития, а коллективу — творческих успехов.
После официальной части состоялся показ фотофильма «Дорога длиною в три века», а также была исполнена музыкально-литературная композиция «Призраки Эллады» (музыка