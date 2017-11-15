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В Туле отметили 125-летие усадьбы «Поленово»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле отметили 125-летие усадьбы «Поленово»

14 ноября в Тульском академическом театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное 125-летию усадьбы «Поленово».

Руководителей Государственного музея В. Д. Поленова приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила Наталию Грамолину с юбилеем усадьбы и вручила подарок от имени губернатора Алексея Дюмина — сертификат на многофункциональное устройство для сканирования документов.

 


Министр отметила, что историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова — один из значимых в России мемориальных музейных комплексов.

 


«Руководство региона с большим вниманием относится к активной просветительской работе коллектива музея, поддерживает новые, всегда интересные и самобытные творческие проекты музея-усадьбы», — отметила Татьяна Рыбкина.


Министр пожелала музею развития, а коллективу — творческих успехов.

После официальной части состоялся показ фотофильма «Дорога длиною в три века», а также была исполнена музыкально-литературная композиция «Призраки Эллады» (музыка В. Д. Поленова, либретто С. И. Мамонтова).

сегодня, в 13:58 +1
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