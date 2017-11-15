В Туле отметили 125-летие усадьбы «Поленово»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Руководителей Государственного музея В. Д. Поленова приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поздравила Наталию Грамолину с юбилеем усадьбы и вручила подарок от имени губернатора Алексея Дюмина — сертификат на многофункциональное устройство для сканирования документов.



Министр отметила, что историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова — один из значимых в России мемориальных музейных комплексов.



«Руководство региона с большим вниманием относится к активной просветительской работе коллектива музея, поддерживает новые, всегда интересные и самобытные творческие проекты музея-усадьбы», — отметила Татьяна Рыбкина.