В Щёкино прошло первенство Тульской области по скалолазанию

В Щёкино прошло открытое первенство Тульской области по скалолазанию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из нашего региона, а также Орла, Раменского, Зеленограда, Коломны, Егорьевска, Москвы.

В «Щёкинских вертикалях» сразились 93 участника в возрасте от 5 до 18 лет. Каждому из спортсменов предстояло пройти две дистанции на время. В младшей возрастной группе обе дистанции прямые, в старшей — прямая и с отрицательным наклоном.

Город Щёкино представляли юные скалолазы из городского молодежного центра «Мир». По итогам первенства они стали победителями и призерами практически в каждой возрастной группе, заняв первое место в общекомандном зачете.

Победителями стали Анна Полякова, Ксения Фёдорова, Екатерина Сержантова, Владислав Дудкин, Андрей Ноздреватых, Елена Симонова и Никита Дмитриев.

Второе место заняли Андрей Степанов, Милана Халилова, Александр Поликарпов, Савелий Гончаров, Александр Шкулин.

Бронзу завоевали Кирилл Артёмов, Анастасия Апалькина, Георгий Горбов, Яна Пешехонова, Кирилл Щербаков.