Помогите нам выбрать имя для совушки!

Фото Алексея Пирязева.

Друзья, всю неделю вы активно присылали нам свои варианты имен, которые подходят нашей ушастой красавице. Пришла пора определиться с лучшим.

В начале ноября «Слобода» и портал Myslo удочерили сову, которая живет в зооуголке Центрального парка. Птица очень ухоженная, благородная, с большими янтарными глазами – настоящая красотка! Вот только имени у совушки еще нет.

Мы обратились к читателям с просьбой помочь нам придумать имя нашей совушке. Сразу скажем, ваша фантазия достойна аплодисментов: интересных, звучных и милых вариантов было очень много. Мы отобрали десять, которые понравились нам больше всего. А вот выбрать из золотой десятки один-единственный вариант мы снова просим вас. Голосуйте сердцем!

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