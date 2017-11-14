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Помогите нам выбрать имя для совушки!
Фото Алексея Пирязева.

Помогите нам выбрать имя для совушки!

Друзья, всю неделю вы активно присылали нам свои варианты имен, которые подходят нашей ушастой красавице. Пришла пора определиться с лучшим.

В начале ноября «Слобода» и портал Myslo удочерили сову, которая живет в зооуголке Центрального парка. Птица очень ухоженная, благородная, с большими янтарными глазами – настоящая красотка! Вот только имени у совушки еще нет.

Мы обратились к читателям с просьбой помочь нам придумать имя нашей совушке. Сразу скажем, ваша фантазия достойна аплодисментов: интересных, звучных и милых вариантов было очень много. Мы отобрали десять, которые понравились нам больше всего. А вот выбрать из золотой десятки один-единственный вариант мы снова просим вас. Голосуйте сердцем!

 

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Какое имя больше всего подходит нашей совушке?

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:39 +7
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Центральный парк им Белоусова

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