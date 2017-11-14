Фото из архива Myslo.
В Пролетарском округе Тулы откроют новый детский сад
Электронная запись в него откроется уже 23 ноября.
Как сообщили в городской администрации, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию капитально отремонтированное здания дошкольного учреждения ЦО №24 (бывший детский сад №132). Адрес учреждения – Тула, ул. Приупская, 3-а.
В здании будут функционировать шесть дошкольных групп для детей от 1 года до 7 лет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №24».
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