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В Пролетарском округе Тулы откроют новый детский сад
Фото из архива Myslo.

В Пролетарском округе Тулы откроют новый детский сад

Электронная запись в него откроется уже 23 ноября.

Как сообщили в городской администрации, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию капитально отремонтированное здания дошкольного учреждения ЦО №24 (бывший детский сад №132). Адрес учреждения – Тула, ул. Приупская, 3-а.

В здании будут функционировать шесть дошкольных групп для детей от 1 года до 7 лет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №24».

23 ноября 2017 года в 10.00 будет открыта электронная запись на портале Госуслуги71.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:35 0
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