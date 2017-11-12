Стартовала продажа билетов на матчи «Арсенала» с «Рубином» и со «Спартаком»

Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Рубин». Игра состоится в субботу, 18 ноября, в 19.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

12 ноября: с 9.00 до 18.00

13 — 17 ноября: с 13.00 до 19.00

18 ноября: с 9.00 до 20.30

12 ноября болельщики смогут приобрести пакет билетов на два домашних матча «Арсенала» — с «Рубином» и со «Спартаком».

Билеты на игру с московским «Спартаком» 12 ноября можно купить только в рамках пакета на две игры. Ограничение по продаже в одни руки — не более трех билетов. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1−3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 7) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.