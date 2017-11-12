В Туле прошел фестиваль национальных культур

Фото: vk.com/zahodite_v_moi_dom

11 ноября в Туле в молодежном центре «Родина» прошел фестиваль национальных культур «Заходите в мой дом!». Участники мероприятия знакомили гостей со своей культурой, обычаями и традициями.



На фестивале были представлены Китай, Северная Осетия, Испания, Йемен, Туркменистан, Вьетнам, Армения и многие другие страны.

Гости фестиваля познакомились с национальной кухней, участвовали в мастер-классах, узнали о кузнечном деле, создали свой образ в зоне «Мехенди» и «Косоплетения», а также поиграли в национальные игры.





В завершении фестиваля участники представили свои страны национальными танцами и песнями, игрой на музыкальных инструментах и стихами.





- Фестиваль «Заходите в мой дом!» в очередной раз доказал - несмотря на национальную принадлежность, различия в культуре и языке, мы все – единое целое, которое объединяет любовь к творчеству, дружественное отношение друг к другу, стремление к гармонии в душе и открытие новшеств для самого себя, - сообщили организаторы мероприятия.